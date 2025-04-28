Путин поручил работать над расширением соцзащиты для участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил парламентариям постоянно работать над расширением социальной защиты для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что такая работа должна вестись совместно с правительством и фондом «Защитники Отечества». Президент подчеркнул, что обеспечение потребностей СВО, поддержка армии и флота остаются приоритетом для российских парламентариев.

По словам главы государства, среди парламентариев и депутатов среди бывших участников СВО будет больше, в том числе благодаря специальным кадровым программам. Он назвал ветеранов СВО «надежными, ответственными и принципиальными» людьми.

Президент России Владимир Путин ранее приехал на заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Заседание Совета законодателей при Федеральном собрании проведут сопредседатели — спикер Думы Вячеслав Володин и спикер СФ Валентина Матвиенко. Глава государства выступит в Думском зале Таврического дворца.

Ранее Путин объявил новое перемирие на СВО.