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Путин поручил работать над расширением соцзащиты для участников СВО

Путин поручил парламентариям работать над расширением соцзащиты участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил парламентариям постоянно работать над расширением социальной защиты для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что такая работа должна вестись совместно с правительством и фондом «Защитники Отечества». Президент подчеркнул, что обеспечение потребностей СВО, поддержка армии и флота остаются приоритетом для российских парламентариев.

По словам главы государства, среди парламентариев и депутатов среди бывших участников СВО будет больше, в том числе благодаря специальным кадровым программам. Он назвал ветеранов СВО «надежными, ответственными и принципиальными» людьми.

Президент России Владимир Путин ранее приехал на заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Заседание Совета законодателей при Федеральном собрании проведут сопредседатели — спикер Думы Вячеслав Володин и спикер СФ Валентина Матвиенко. Глава государства выступит в Думском зале Таврического дворца.

Ранее Путин объявил новое перемирие на СВО.

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