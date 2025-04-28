В СФ объяснили, стоит ли КНДР опасаться дополнительных санкций со стороны Запада

Западные страны вряд ли смогут ввести дополнительные санкции против КНДР после официального заявления Пхеньяна об участии северокорейских военных в освобождении Курской области. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что Северная Корея действовала в полном соответствии с договором, заключенным с РФ и предусматривающим взаимные гарантии безопасности.

«Так что тут ни претензий никаких, ни вопросов быть не может. Во-вторых, Северная Корея и так уже находится под всеми возможными и невозможными санкциями. У Евросоюза и других недружественных государств попросту не осталось рычагов давления на нее. Мне кажется, даже наоборот — ее теперь могут сильнее зауважать, посмотрев, на что реально способна ее армия», — сказал сенатор.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило участие северокорейских военных в боевых действиях на территории Курской области. Вклад войск КНДР в освобождение региона ранее отметил российский Генштаб. В Пхеньяне в честь участников боев будет установлен монумент.

Как заявил президент России Владимир Путин, участие КНДР в освобождении Курской области полностью соответствует международному праву. Он подчеркнул, что прибытие северокорейских солдат соответствовало Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР от 19 июня 2024 года.

Ранее военкор рассказал подробности о действиях бойцов КНДР в Курской области.