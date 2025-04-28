Путин назвал отправку бойцов из КНДР в РФ соответствующей международному праву

Путин: участие КНДР в боях в Курской области соответствует международному праву

Президент России Владимир Путин заявил, что участие КНДР в освобождении Курской области полностью соответствует международному праву. Слова главы государства приводится на сайте Кремля.

«В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской Народной Армии – в полном соответствии с международным правом», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что прибытие северокорейских солдат соответствовало Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР от 19 июня 2024 года.

До этого в МО Южной Кореи назвали нарушением Устава и резолюций Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН) отправку солдат КНДР в РФ.

Резолюция 1718 Совета безопасности ООН запрещает передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.

Ранее Путин высказался о южнокорейских спутниковых снимках армии КНДР.