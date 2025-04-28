​КНДР подтвердила участие своих военных в боях в Курской области. В Пхеньяне им установят монумент

Министра обороны России Сергея Шойгу (в центре) встречают военнослужащие Корейской народной армии в международном аэропорту Пхеньяна в Пхеньяне, КНДР, 25 июля 2023 года

Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило участие северокорейских военных в боевых действиях на территории Курской области. Вклад войск КНДР в освобождение региона ранее отметил российский Генштаб. В Пхеньяне в честь участников боев будет установлен монумент.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало заявление Центрального военного комитета Трудовой партии КНДР, в котором официально подтверждается участие северокорейских военных в боевых действиях на территории Курской области России.

Как отмечается в сообщении, подразделения КНДР были направлены по приказу лидера страны Ким Чен Ына в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией.

В заявлении подчеркивается, что северокорейские войска «в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил и освобождение территории Российской Федерации».

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравления военным по случаю освобождения Курской области, назвал героями северокорейцев, которые сражались в регионе, и призвал увековечить их память. В Пхеньяне в их честь будет установлен монумент. ​

Договоре о сотрудничестве между Россией и КНДР

Ранее власти России и КНДР не подтверждали сообщения о присутствии северокорейских граждан на территории Курской области. 26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил о полном освобождении Курской области из-под контроля украинских сил. Он также подтвердил участие северокорейских войск в боях и отметил их значительный вклад в разгром украинской группировки. ​

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Документ вступил в силу 4 декабря 2024 года после обмена ратификационными грамотами. Договор состоит из преамбулы и 23 статей, охватывающих различные аспекты сотрудничества между двумя странами, включая политическую координацию, торгово-экономические отношения, инвестиции и совместное обеспечение безопасности сторон.

Одной из ключевых статей является статья 4, которая предусматривает, что в случае, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законодательством обеих стран. Это положение стало основой для участия Северной Кореи в военных действиях на стороне России в Курской области.

Статья 3 договора регулирует механизмы сотрудничества в случае угрозы вооруженного вторжения, устанавливая обязательство сторон немедленно начать переговоры для согласования дальнейших шагов и действий. Помимо этого, статья 5 обязывает стороны воздерживаться от заключения соглашений с третьими странами, которые могут нанести ущерб государственному суверенитету и безопасности другой стороны.