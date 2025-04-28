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Военкор рассказал подробности о действиях бойцов КНДР в Курской области

Военкор Пегов: военные КНДР участвовали в боях в Курской области с зимы
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Телеграм-канал «WarGonzo»

Военнослужащие из КНДР участвовали в боях в Курской области с минувшей зимы. Об этом в эфире Первого канала рассказал руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Пегов не стал называть более точную дату их появления в зоне боевых действий. Военкор назвал появление корейских солдат эпичным. С беспилотника было видно, как военные из КНДР в большом количестве шли цепью на расстоянии в пять-шесть метров друг от друга.

Украинские военные ударили по ним кассетными боеприпасами, однако это не помогло им остановить атаку корейских военных.

В свою очередь военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что российским спецслужбам мастерски удалось скрыть участие бойцов КНДР в боях за Курскую область. По словам журналиста, в сети до освобождения Курской области не появилось ни одного кадра, на котором можно увидеть северокорейских военных.

26 апреля президент России Владимир Путин объявил о полном освобождении Курской области и поблагодарил бойцов РФ, которые вытолкнули врага с российской территории.

Ранее в Кремле рассказали, чем Россия тоже может помочь КНДР.

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