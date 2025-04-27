Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Украины рассказал о новых договоренностях с США по ресурсной сделке

Шмыгаль: договор о минералах не будет учитывать предыдущую помощь США
close
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина и США договорились, что в соглашении о недрах не будет учитываться ранее предоставленная американская помощь. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом была достигнута договоренность о том, что документ не будет учитывать американскую помощь, которая была предоставлена до его подписания.

Шмыгаль добавил, что работа над соглашением продолжается.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Киев до сих пор не подписал сделку по минеральным ресурсам.

18 апреля британская газета Financial Times писала, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом, подписание самого соглашения может состояться к концу текущей недели. Как отметила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, слова которой приводит FT, полное соглашение «откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами».

Ранее депутат Рады объяснил значение сделки о ресурсах для прекращения огня на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами