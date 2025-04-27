Премьер Украины рассказал о новых договоренностях с США по ресурсной сделке

Украина и США договорились, что в соглашении о недрах не будет учитываться ранее предоставленная американская помощь. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом была достигнута договоренность о том, что документ не будет учитывать американскую помощь, которая была предоставлена до его подписания.

Шмыгаль добавил, что работа над соглашением продолжается.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Киев до сих пор не подписал сделку по минеральным ресурсам.

18 апреля британская газета Financial Times писала, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом, подписание самого соглашения может состояться к концу текущей недели. Как отметила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, слова которой приводит FT, полное соглашение «откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами».

Ранее депутат Рады объяснил значение сделки о ресурсах для прекращения огня на Украине.