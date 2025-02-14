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Стало известно о минералах, на которые претендуют США на Украине

РИА Новости: США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в значительных объемах на Украине можно найти 17 элементов, например, алюминиевые руды, литий, кобальт, никель, скандий и тантал. Местные компании отказывались добывать часть из них. Украинские металлурги предпочитали импортировать алюминиевую руду для производства изделий.

Агентство подчеркивает, что в промышленных масштабах на Украине добывается лишь семь из 50 критически важных металлов: титан, марганец, бериллий, гафний, графит, магний и цирконий.

11 февраля издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что на этой неделе новый глава министерства финансов США Скотт Бессент приедет в Киев для переговоров по вопросу доступа Соединенных Штатов к полезным ископаемым Украины. Позднее эту информацию подтвердил Трамп.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.

Ранее Зеленский сделал заявление по итогам разговора с Трампом.

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