Путин заявил о конце провокации украинских властей в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что преступной провокации украинских властей в Курской области положен конец. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации», — подчеркнул президент.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оказывать военную помощь Северной Корее в случае необходимости. Песков напомнил о действующем между двумя странами договоре, в рамках которого стороны обязаны оказывать помощь друг другу в случае необходимости.

26 апреля Владимир Путин поздравил бойцов российской армии с полным освобождением Курской области от украинских оккупантов, а также выразил им благодарность за службу.

28 апреля в КНДР официально подтвердили участие северокорейских военных в боевых действиях со стороны России в рамках договора о стратегическом партнерстве.

Ранее Путин оценил уровень подготовки военных КНДР.