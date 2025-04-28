В Кремле оценили заявления о якобы присутствии ВСУ в Курской области

Песков призвал ориентироваться на слова Путина о ситуации в Курской области

По ситуации в Курской области следует ориентироваться на заявления президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Путин поблагодарил Ким Чен Ына и руководство КНДР за помощь их бойцов в освобождении Курской области.

26 апреля Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от украинских войск и поблагодарил их за проявленный героизм.

28 апреля Северная Корея официально заявила о том, что направляла военные подразделения в Россию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве. Глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что текущая военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего соглашения, что стало основанием для решения о направлении войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки солдат из КНДР.