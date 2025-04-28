МО РФ показало кадры боевой подготовки солдат из КНДР в Курской области

Министерство обороны РФ показало кадры боевой подготовки солдат из КНДР в Курской области. Их приводит Telegram-канал ВГТРК «Вести».

На ролике Минобороны видно, как северокорейские солдаты, многие из которых носят каски с георгиевскими лентами, ведут учебную стрельбу, обучаются использованию ручных гранат и поют строевые песни.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына и руководство КНДР за помощь их бойцов в освобождении Курской области.

26 апреля Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от украинских войск и поблагодарил их за проявленный героизм.

28 апреля Северная Корея официально заявила о том, что направляла военные подразделения в Россию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве. Глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что текущая военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего соглашения, что стало основанием для решения о направлении войск.

Ранее Небензя заявил, что военное сотрудничество РФ с КНДР не нарушает международное право.