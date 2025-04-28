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В США рассказали, как готовилась встреча Трампа и Зеленского

CNN: встреча Трампа и Зеленского — результат усилий дипломатов и ряда совпадений
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского 26 апреля в Ватикане на прощании с папой Римским Франциском стала возможной благодаря усилиям дипломатов, которые несколько дней убеждали политиков побеседовать лично. Об этом пишет телеканал CNN.

«По словам многочисленных американских и европейских официальных лиц, знакомых с ситуацией, субботняя встреча под сводами Ватикана стала примечательным столкновением дипломатии и совпадений, тихо организованным обеими сторонами в момент подведения итогов трехлетней войны», — говорится в материале.

По словам американских и европейских чиновников, встреча стала результатом усилий дипломатов, которые поддерживали идею встречи между главами государств в надежде, что она может оказаться плодотворной.

По оценке телеканала, несмотря на все трудности, встреча в Ватикане дала американским дипломатам определенную надежду на возможность дальнейшего диалога с Украиной, а Трамп был «поражен атмосферой».

Трамп встретился с Зеленским 26 апреля в Ватикане во время прощания с папой Римским Франциском. Во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с президентом Украины подошли к главе Белого дома и побеседовали.

После этого американский и украинский лидеры сели на стулья и пообщались в течение 15 минут. Это была их первая личная встреча после ссоры в Овальном кабинете. По итогам беседы Трамп обвинил Путина в затягивании конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли последствие встречи Трампа и Зеленского.

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