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Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Кремль: Путин поблагодарил Ким Чен Ына и руководство КНДР за помощь их бойцов
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил благодарность КНДР, ее лидеру Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за помощь в освобождении Курской области. Об этом говорится в заявлении главы государства, передает пресс-служба Кремля.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», — говорится в заявлении.

26 апреля Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от украинских войск и поблагодарил их за проявленный героизм. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях.

28 апреля Северная Корея официально заявила о том, что направляла военные подразделения в Россию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве. Глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что текущая военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего соглашения, что стало основанием для решения о направлении войск.

В этот же день Ким Чен Ын назвал участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области «священной миссией». Политик отметил, что участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России способствует укреплению дружбы и солидарности между Пхеньяном и Москвой.

Ранее лидер Северной Кореи передал боевой привет армии и народу России.

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