В конгрессе одной фразой описали встречу Трампа с Зеленским в Ватикане

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия) раскритиковала встречу американского президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, назвав ее символическим провалом. Свое мнение она выразила в посте в соцсети X.

«Все кончено», — написала она.

Накануне Трамп заявил, что Зеленский в Ватикане показался ему более спокойным и готовым к сделке.

Трамп встретился с Зеленским 26 апреля в Ватикане во время прощания с папой Римским Франциском. Во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с президентом Украины подошли к главе Белого дома и побеседовали.

После этого американский и украинский лидеры сели на стулья и пообщались в течение 15 минут. Это была их первая личная встреча после ссоры в Овальном кабинете. По итогам беседы Трамп обвинил Путина в затягивании конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции объяснили, зачем нужен был третий стул на встрече Трампа с Зеленским.