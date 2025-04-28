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Трамп оценил позицию Зеленского по Украине после встречи в Ватикане

Трамп заявил, что Зеленский показался ему более спокойным и готовым к сделке
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский показался американскому лидеру Дональду Трампу в ходе встречи в Ватикане более спокойным и готовым к сделке. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, встреча прошла хорошо... Посмотрим, что будет дальше... Я вижу, что он (Зеленский. — «Газета.Ru») стал спокойнее. Я думаю, он понимает картину», — сказал глава Белого дома.

Трамп встретился с Зеленским 26 апреля в Ватикане во время прощания с папой Римским Франциском. Во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с президентом Украины подошли к главе Белого дома и побеседовали.

После этого американский и украинский лидеры сели на стулья и пообщались в течение 15 минут. Это была их первая личная встреча после ссоры в Овальном кабинете. По итогам беседы Трамп обвинил Путина в затягивании конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский попросил у него оружие.

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