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Во Франции объяснили, зачем нужен был третий стул на встрече Трампа с Зеленским

Telegraph: третий стул на встрече Трампа с Зеленским нужен был для переводчика
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via /Reuters

Третий стул на встрече президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Ватикане предназначался для переводчика. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники из Франции.

«Он [стул] предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — говорится в материале.

Источник добавил, что разговору Трампа с Зеленским способствовал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, французский лидер побудил украинского коллегу лично встретиться с главой Белого дома.

26 апреля Зеленский встретился с Трампом в Ватикане во время прощания с папой римским Франциском. Во время церемонии Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Зеленским подошли к президенту США и побеседовали.

После этого американский и украинский лидеры сели на стулья и пообщались в течение 15 минут. Это была их первая личная встреча после ссоры в Овальном кабинете. По итогам беседы Трамп обвинил Путина в затягивании конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заметили странную деталь во время встречи Трампа с Макроном в Ватикане.

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