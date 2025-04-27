Военкор показал солдат Северной Кореи, освобождавших курское приграничье

Военкор из Бурятии Александр Гармаев в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с солдатами Северной Кореи в Курской области.

«Воины Северной Кореи, принимавшие участие в освобождении Курской области», — подписан кадр.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от ВСУ и поблагодарил их за проявленный героизм. По словам главы государства, разгром украинских сил в регионе создает условия для успешных действий на других направлениях фронта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях. Он подчеркнул, что они, действуя плечом к плечу с российскими военными, показали стойкость и героизм.

Это первое официальное подтверждение российской стороной участия северокорейских военных в боевых действиях. До этого разведки США, Южной Кореи и Украины сообщали о переброске сил КНДР в зону конфликта, но в Москве это отрицали.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.