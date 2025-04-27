В Пакистане потребовали провести международное расследование теракта в Кашмире

Пакистан хочет провести международное расследование теракта в Джамму и Кашмире. Об этом РИА Новости заявил глава пакистанского министерства обороны Хаваджа Асиф.

«Давайте выясним, кто является виновником и исполнителем этого инцидента в Индии, в Кашмире… разговоры или голословные заявления не имеют никакого эффекта», — сказал глава ведомства.

Асиф добавил, что в рамках расследования должны быть приведены доказательства причастности Пакистана к произошедшему. По его словам, звучащие в настоящее время в адрес страны обвинения представляют собой «пустые заявления и ничего больше».

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке. Позже Асиф заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта.

27 апреля министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай надеется на проявление сдержанности Индией и Пакистаном. Глава ведомства подчеркнул, что Пекин выступает за скорейшее проведение беспристрастного расследования случившегося теракта.

Ранее премьер Индии заявил, что террористы намерены уничтожить Кашмир.