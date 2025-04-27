Глава МИД Китая высказался о ситуации между Индией и Пакистаном

Китай надеется, что Индия и Пакистан будут способствовать деэскалации ситуации

Китай надеется, что Индия и Пакистан проявят сдержанность и будут способствовать деэскалации ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. Об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И подчеркнул, что Пекин выступает за скорейшее проведение беспристрастного расследования случившегося теракта, ведь конфликт не отвечает коренным интересам Индии и Пакистана, а также не способствует региональному миру и стабильности.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке. Позже пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта.

Ранее в Кашмире началось сражение между пакистанской и индийской армиями.