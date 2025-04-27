Россия направит в Иран самолет-амфибию для тушения пожара в порту

Путин поручил направить самолеты Бе-200 и Ил-76 для тушения пожара в порту Ирана

Россия направит в Иран спасательные самолеты для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе. Об этом сообщило посольство России в Иране.

В дипмиссии подчеркнули, что самолеты будут отправлены вместе с опытными командами спасателей. Поручение Путина уже было передано исполнителям главой МЧС, передает пресс-служба министерства.

«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков распорядился направить в иранский город Бендер-Аббас два самолета: амфибию Бе-200ЧС и Ил-76», — сообщили в ведомстве.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работу гавани после произошедшего приостановили.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 1139 человек.

Ранее в США заявили, что причиной взрыва в Иране стало ракетное топливо.