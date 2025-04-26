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Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной

Песков: Путин подтвердил Уиткоффу готовность к переговорам с Украиной
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер неоднократно об этом говорил.

До этого президент США Дональд Трамп назвал хорошей встречу, которую провел американский спецпосланник Стивен Уиткофф с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее в США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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