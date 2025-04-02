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В США выступили за ужесточение антироссийских санкций

Reuters: в сенате США выступили за ужесточение санкций против России
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Depositphotos

Половина сената конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций. Об этом пишет агентство Reuters.

Главными авторами проекта являются сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. По их инициативе против России будут введены первичные и вторичные санкции в случае эскалации конфликта на Украине уже после подписания мирного соглашения.

«Санкции против России подразумевают введение пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты», — говорится в обращении.

Недавно Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил отменить введенные из-за российской специальной операции на Украине санкции Европейского союза против бизнесмена из России Дмитрия Пумпянского, а также его жены и сына — Галины и Александра Пумпянских. Они были внесены в черный список в 2022 году. Совет Евросоюза также должен оплатить судебные расходы истцов.

Ранее сенаторы США пригрозили усилить санкции против России за отказ от переговоров по Украине.

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