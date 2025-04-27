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Путин встретится с Лукашенко

Путин проведет встречу с Лукашенко на следующей неделе
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Путин и Лукашенко на неделе проведут новую встречу», — заявили в программе.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце апреля встретится с российским лидером Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде. Лукашенко отметил, что договоренность о встрече с Путиным уже есть. По словам белорусского президента, лидеры в Волгограде планируют поговорить с молодежью, а также отдать дань уважения героям, сражавшимся на Волге.

В конце января, после победы Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, Путин пригласил его в Москву на День Победы.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.

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