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Путин пригласил Лукашенко в Москву после победы на выборах

Путин в поздравлении Лукашенко отметил, что в скором времени ждет его в Москве
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии пригласил его с визитом в Москву. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что ждет коллегу в российской столице «в скором времени».

«Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле», — отметил Путин в поздравлении.

Также президент России в своем письме вновь избранному президенту республики выразил надежду, что две страны продолжат принимать меры для повышения эффективности институтов Союзного государства и продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов в Евразии.

Путин пожелал Лукашенко здоровья и новых успехов на посту главы государства.

Очередные президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. Победу на них одержал Лукашенко — по предварительным данным, за действующего главу государства проголосовали 86,82% избирателей.

70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — фактически он занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

Ранее в Белоруссии рассказали, сколько граждан страны на выборах президента проголосовали «против всех».

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