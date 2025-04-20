Лукашенко подтвердил встречу с Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде

БелТА: Лукашенко встретится с Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце апреля встретится с российским лидером Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Это очень-очень особый год для Витебщины, для нашей Беларуси. И мы фактически делаем первые шаги по празднованию этой Великой Победы уже сегодня», — сказал белорусский лидер во время посещения храма в Толочине Витебской области.

Лукашенко отметил, что договоренность о встрече с Путиным уже есть. По словам белорусского президента, лидеры в Волгограде планируют поговорить с молодежью, а также отдать дань уважения героям, сражавшимся на Волге.

В конце января, после победы Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, Путин пригласил его в Москву на День Победы.

В начале апреля сообщалось, что Путин пригласил президента Абхазии Бадру Гунбу на мероприятия, посвященные Дню Победы в российской столице. Российский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность и выразил надежду на то, что отношения между государствами будут развиваться в духе союзничества и дальше.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.