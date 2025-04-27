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На Западе сообщили об унизившем Макрона поступке Трампа

Журналист Боуз: Трамп не дал Макрону присоединиться к переговорам с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не позволил французскому коллеге Эммануэлю Макрону присоединиться к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Трамп посоветовал Макрону не участвовать в ней (во встрече. — «Газета.Ru»). Макролеон сделал, как ему было сказано», — поделился журналист.

На видео, которое опубликовал Белый дом, показали подготовку к переговорам президентов Украины и США в Ватикане. Изначально в зале, где прошла встреча Зеленского и Трампа, стояли три стула, затем их осталось только два.

Также на кадрах можно увидеть, как Макрон подходит к Зеленскому и Трампу, однако американский лидер преграждает ему дорогу рукой и что-то говорит.

Двусторонние переговоры Трампа с Зеленским состоялись 26 апреля в Ватикане, перед церемонией прощания с папой Римским Франциском.

Президент Украины назвал эту встречу с главой Белого дома символической, заявив, что у нее есть все шансы стать исторической. По его словам, они с Трампом обсудили прекращение огня, защиту жизней людей, установление надежного и длительного мира, без повторений военного конфликта.

В Белом доме назвали встречу Трампа с Зеленским продуктивной и пообещали позже представить более подробную информацию об этой беседе.

Ранее Трамп допустил, что достижение мира на Украине возможно при Зеленском.

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Переговоры о мире на Украине
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