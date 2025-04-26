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Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом в Ватикане

Зеленский заявил, что встреча с Трампом в Ватикане может стать исторической
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via /Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «хорошей» встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане. В своем Telegram-канале политик заявил, что у нее есть все шансы стать исторической.

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. <...> Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!» — написал Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что у этого разговора будет результат. В частности, они с Трампом обсудили «полное и безусловное» прекращение огня, защиту жизней людей, надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения военного конфликта.

До этого в Белом доме оценили встречу Трампа с Зеленским. Там заявили, что президенты США и Украины провели очень продуктивные переговоры в Ватикане. В администрации американского лидера пообещали позже представить более подробную информацию об этой беседе.

Зеленский и Трамп прилетели в Ватикан на церемонию прощания с папой Римским Франциском. Перед траурным мероприятием они провели двухсторонние переговоры.

Ранее Трамп допустил, что достижение мира на Украине возможно при Зеленском.

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