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В Белом доме рассказали о продуктивной беседе Трампа и Зеленского

Белый дом: встреча Трампа и Зеленского в Ватикане оказалась очень продуктивной
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели очень продуктивные переговоры в Ватикане. Об этом пишет Reuters со ссылкой на директора по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивена Чуна.

«[Главы государств] встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную беседу», — заявил чиновник.

Он добавил, что позже предоставит более подробную информацию о встрече.

26 апреля в Ватикане проходит церемония прощания с папой Римским Франциском. На траурное мероприятие приехали главы нескольких десятков государств, включая Трампа и Зеленского.

По данным издания «Общественное», перед началом церемонии украинский лидер и президент США провели двусторонние переговоры. Телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что встреча была очень короткой. В связи с этим политики договорились побеседовать еще раз после прощания с папой Римским Франциском.

Как пишет газета La Repubblica, Трамп проведет в Ватикане всего 15 часов. За это время он планирует встретиться не только с Владимиром Зеленским, но и с премьер-министрами Италии и Великобритании Джорджей Мелони и Киром Стармером.

Ранее американский лидер пригрозил выйти из мирного процесса по Украине.

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