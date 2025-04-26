Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью RT раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского по вопросу перемирия. По словам парламентария, Зеленский «пользуется каждой уловкой», чтобы избежать мирных переговоров.

«Он превратился в кровожадного тирана и диктатора, чья власть заключена в бесконечной войне, терроре и страхе», — сказал Милонов.

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Зеленского в «торпедировании» процесса по урегулированию конфликта на Украине. Она напомнила, что ровно так же Киев «издевался» над Минскими соглашениями, а также не соблюдал пасхальное перемирие, срывал мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры и переговоры в Стамбуле.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады заявил о подготовке Зеленского к «партизанской войне».