Захарова: Зеленский сорвал переговоры в Лондоне, подтвердив курс против мира

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил курс Киева на «торпедирование» мирного процесса, когда сорвал переговоры в Лондоне. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.

«Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что ровно так же Киев «издевался» над Минскими соглашениями и пасхальным перемирием, а также срывал мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры и переговоры в Стамбуле.

Переговоры в Лондоне по урегулированию украинского конфликта с участием делегации Украины, глав МИД Германии, Великобритании и Франции, а также госсекретаря США Марка Рубио должны были состояться 23 апреля. Однако, как писали СМИ, глава Госдепа решил не ехать на мероприятие из-за слов Зеленского признать Крым российским, вместо него в британскую столицу должен был отправиться спецпосланник президента США Кит Келлог.

В итоге встреча на уровне министров вовсе была отложена, но она прошла на уровне экспертов.

Позже президент США Дональд Трамп отметил, что основным препятствием к заключению мирного соглашения является позиция Зеленского. Американский лидер думал, что с ним «будет проще» договориться. Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона по урегулированию конфликта.

Ранее Британия призвала Украину сблизиться с позицией США по конфликту.