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В Госдуме призвали расширить зону безопасности у границ России на всю Украину

Депутат Миронов: после освобождения Курской области ВС РС будут мстить
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Телеграм-канал «Сергей Миронов»

Тех, кто приходит в Россию с мечом, ждет плачевный финал, заявил РИА Новости по поводу освобождения Курской области от ВСУ лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, теперь ВС РФ пойдут вперед и будут мстить за «замученных мирных жителей, за разрушенные дома и сожженные храмы». Депутат сказал, что «авантюра» ВСУ в курском приграничье закончилась закономерно, а решившиеся на нее украинские власти пожертвовали десятками тысяч своих солдат.

«Я с начала СВО призывал создать зону безопасности вдоль наших границ, но теперь ясно, что такой зоной должна стать вся Украина», — высказал мнение Миронов.

Он добавил, что это является залогом победы, в которой он не сомневается.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По словам президента, полный разгром ВСУ в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также приближает разгром противника.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.

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