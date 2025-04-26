Трамп призвал Россию и Украину встретиться «на очень высоком уровне»

Российской Федерации и Украине необходимо встретиться, так как большинство положений возможного соглашения об урегулировании конфликта между двумя странами согласованы. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы», — написал хозяин Белого дома.

Накануне президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров России и Украины. Их встреча состоялась в Москве.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция украинского президента Владимира Зеленского. По словам американского лидера, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп остался недоволен заявлениями России и Украины.