Песков прокомментировал удары РФ по Киеву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления украинских властей в связи с ударами Вооруженных сил России по Киеву 24 апреля пропагандой.

«Наши военные продолжают специальную военную операцию. <..> Сейчас наши военные продолжают выполнение задач, которые поставлены перед ними Верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям», — заявил он.

При этом Песков отметил, что пасхальное перемирие уже завершилось, а также подчеркнул, что Россия его условия соблюдала, а Украина — не полностью.

Армия России ночью нанесла по Киеву комбинированный ракетный удар.

Под удар попала железнодорожная инфраструктура. Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове. Удары также наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской, Запорожской областям.

Ранее в МИД России назвали размещение систем ПВО вблизи жилых домов причиной разрушений в Кривом Роге.