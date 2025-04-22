В Кремле прокомментировали слова Путина об ударах по гражданской инфрастуктуре

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что украинская сторона должна предпринять определенные шаги для возможности контактов с РФ.

На вопрос журналиста, с кем и как проводить возможные переговоры с Украиной, если власти страны формально запретили такие контакты, Песков подчеркнул, что Киев должен «юридически расчистить» эти препятствия.

«При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны <...> должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить <...> эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность. Президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил о своей готовности решить вопросы путем переговоров», — пояснил Песков.

Он добавил, что слова Путина о необходимости подумать над идеей прекращения огня по гражданской инфраструктуре является еще одним проявлением готовности России к переговорам.

До этого Путин заявил о необходимости «разобраться» с предложением о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Российский президент подчеркнул, что гражданские объекты на Украине нередко используются для военных целей. В том числе бывали случаи, когда офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводили «сборища и сходки» в ресторанах.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, сколько раз ВСУ нарушили пасхальное перемирие.