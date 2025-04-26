Макрон оценил переговоры с Зеленским

Макрон заявил, что провел очень позитивный обмен мнениями с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о результатах переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риме, назвав их «очень позитивными». В своем аккаунте в социальной сети X он отметил, что украинский лидер подтвердил готовность к безоговорочному прекращению огня.

«Украина готова остановить боевые действия и намерена работать совместно с американскими и европейскими партнерами для реализации этого шага», — написал Макрон.

Владимир Зеленский встретился с Макроном после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский президент назвал «хорошей» встречу с американским лидером. В своем Telegram-канале политик заявил, что у нее есть все шансы стать исторической.

В Белом доме оценили встречу Трампа с Зеленским. Там заявили, что президенты США и Украины провели очень продуктивные переговоры в Ватикане. В администрации американского лидера пообещали позже представить более подробную информацию об этой беседе.

Ранее в Госдуме предложили подарить Зеленскому книгу по этикету.