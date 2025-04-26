Зеленский встретился с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане обсудил процесс урегулирования с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в социальной сети X.

«Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон общаются тет-а-тет, обсуждая дальнейшие мирные усилия», — написал Сибига.

Он опубликовал фотографию с беседы двух президентов. Других подробностей не приводится.

Зеленский ранее назвал «хорошей» встречу с американским лидером в Ватикане. В своем Telegram-канале политик заявил, что у нее есть все шансы стать исторической.

До этого в Белом доме оценили встречу Трампа с Зеленским. Там заявили, что президенты США и Украины провели очень продуктивные переговоры в Ватикане. В администрации американского лидера пообещали позже представить более подробную информацию об этой беседе.

Ранее Трамп допустил, что достижение мира на Украине возможно при Зеленском.