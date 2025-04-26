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В Госдуме предложили подарить Зеленскому книгу по этикету

Депутат Хамитов предложил союзникам Зеленского подарить ему книгу по этикету
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Alina Smutko/Reuters

Депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди» предложил «спонсорам» президента Украины Владимира Зеленского вручить ему книгу по этикету. Об этом он заявил РИА Новости.

«Гости со всего мира съехались в принятых по этикету костюмах, чтобы почтить память ушедшего понтифика, а глава киевского режима и здесь устроил свою клоунаду. <...> Может быть, кто-то из его спонсоров подарит ему какую-нибудь книгу по этикету?» — отметил Хамитов, комментируя церемонию прощания с папой Римским, которая прошла в субботу.

Парламентарий также добавил, что поддерживать Зеленского, который компрометирует каждую персону, к которой приближается, является рискованным для репутации его покровителей.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы демонстрировать должное уважение и придерживаться хотя бы видимых приличий, Зеленский вновь метался от одного уважаемого гостя к другому, «как собачонка, выпрашивающая еду у прохожих».

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на церемонию прощания с папой Римским Франциском в черном камуфляже.

Ранее Трамп и Макрон прибыли на похороны папы Римского.

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