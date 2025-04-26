Освобождение Курской области является мощным сигналом скорого краха власти президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис в беседе с РИА Новости.

«Эта огромная, трудная и выстраданная победа наших военных — еще один мощный сигнал скорого краха неонацистского режима Зеленского», — сказала парламентарий.

По ее мнению, освобождение Курской области также стало стимулом для новых успешных действий Вооруженных сил РФ на других участках фронта.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По словам президента, полный разгром ВСУ в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск.

Герасимов также отметил вклад военных из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). По его словам, они показали мужество и героизм во время боев в Курской области.

19 апреля Герасимов в докладе российскому президенту заявил, что ВС РФ освободили большую часть захваченных территорий Курской области. Он отметил, что речь идет о 1260 квадратных километрах, что составляет 99,5%.

Ранее Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом в Ватикане.