Зеленский встретился с премьером Британии в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в резиденцию британского посла в Италии, где началась его встреча с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером. Об этом сообщает «Суспільне».

По данным издания, политики будут обсуждать военные действия на Украине, дальнейшую поддержку Киева со стороны Лондона и результаты встречи Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом.

Президенты Украины и США прилетели в Ватикан на церемонию прощания с папой Римским Франциском. Перед траурным мероприятием лидеры провели двухсторонние переговоры. В Белом доме заявили, что они были очень продуктивными. Зеленский тоже назвал «хорошей» встречу с Трампом. В своем Telegram-канале политик сообщил, что у нее есть все шансы стать исторической. Он выразил надежду на то, что у этого разговора будет результат. В частности, они с Трампом обсудили «полное и безусловное» прекращение огня, защиту жизней людей, надежный и длительный мир, который не допустит повторения военного конфликта.

Ранее Зеленский прибыл на церемонию прощания с папой Римским в камуфляже.