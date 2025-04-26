Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский встретился с премьером Британии в Италии

В Италии началась встреча Зеленского и премьера Британии Стармера
close
Temilade Adelaja/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в резиденцию британского посла в Италии, где началась его встреча с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером. Об этом сообщает «Суспільне».

По данным издания, политики будут обсуждать военные действия на Украине, дальнейшую поддержку Киева со стороны Лондона и результаты встречи Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом.

Президенты Украины и США прилетели в Ватикан на церемонию прощания с папой Римским Франциском. Перед траурным мероприятием лидеры провели двухсторонние переговоры. В Белом доме заявили, что они были очень продуктивными. Зеленский тоже назвал «хорошей» встречу с Трампом. В своем Telegram-канале политик сообщил, что у нее есть все шансы стать исторической. Он выразил надежду на то, что у этого разговора будет результат. В частности, они с Трампом обсудили «полное и безусловное» прекращение огня, защиту жизней людей, надежный и длительный мир, который не допустит повторения военного конфликта.

Ранее Зеленский прибыл на церемонию прощания с папой Римским в камуфляже.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами