Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Рим на похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Зеленский прибыл в Рим на похороны папы Франциска», — говорится в сообщении издания.

Президент США Дональд Трамп ранее также прибыл в Рим, чтобы посетить похороны папы Римского Франциска.

Накануне украинский лидер сообщал, что может не поехать в Италию на церемонию прощания с папой Римским Франциском, если будет слишком занят.

По словам Зеленского, для него важно быть в Киеве, поскольку «планируются военные заседания, одно из них будет посвящено ПВО». Предполагается, что в случае, если глава государства не сможет поехать, Киев будут представлять первая леди Елена Зеленская и глава МИД Андрей Сибига.

Незадолго до этого газета La Repubblica со ссылкой на источники писала, что власти Украины стремятся провести встречу с представителями Лондона, Парижа и Вашингтона в Риме в день церемонии прощания с папой Римским Франциском. По информации издания, помимо британцев, французов и американцев, во встрече примут участие итальянцы и немцы, причем делегацию от ФРГ может возглавить уходящий с поста канцлера Олаф Шольц.

Ранее Трамп не исключил, что достижение мира на Украине возможно при Зеленском.