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Стало известно о планах Трампа встретиться с Зеленским в Риме

La Repubblica: Трамп в Риме проведет встречи с Зеленским, Мелони и Стармером
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Andrew Kelly/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Рим намерен провести встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Италии Джорджей Мелони и председателем правительства Великобритании Киром Стармером. Об этом пишет газета La Repubblica.

В материале отмечается, что хозяин Белого дома вместе с супругой Меланьей Трамп проведут в итальянской столице всего 15 часов. Главной целью их заграничной поездки остается участие в церемонии прощания с папой Римским Франциском, которого не стало 21 апреля.

По информации издания, переговоры американского лидера с Зеленским могут состояться около 9:00 мск в резиденции посла Вашингтона в Риме. При этом уже в 11:00 мск Трамп должен будет выехать на церемонию прощания с понтификом, которая состоится на площади Святого Петра.

Изначально участие Зеленского в церемонии прощания с папой Римским Франциском было под вопросом. Но утром 26 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что глава государства все же прилетел в Рим, чтобы посетить траурное мероприятие.

Ранее Трамп пригрозил выйти из переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.

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