В Турции задержали почти 50 человек по делу о коррупции в мэрии Стамбула

TRT Haber: полиция задержала 47 человек по делу о коррупции в мэрии Стамбула

В Турции полицейские задержали 47 человек в рамках расследования уголовного дела о коррупции в мэрии Стамбула, в том числе высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает гостелеканал TRT Haber.

«Суд выдал ордера на арест 53 подозреваемых в рамках дела о коррупции в мэрии Стамбула и махинациях с тендерами. Отряды полиции задержали в Стамбуле, Анкаре и Текирдаге 47 человек, шестеро объявлены в розыск»‎, — говорится в сообщении.

Как уточняется, правоохранители задержали в том числе помощника генерального секретаря мэрии Арифа Алпайя, гендиректора Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) Шафака Баша и других госслужащих.

До этого председатель оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель объявил о старте общенациональной кампании по сбору подписей за досрочные президентские выборы.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.

Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозиция Турции предложила распространить митинги на всю страну.