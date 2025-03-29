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В Турции оппозиция объявила сбор подписей за досрочные выборы

Лидер турецкой оппозиции объявил о начале сбора подписей за досрочные выборы
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Murad Sezer/Reuter

Председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель объявил о старте общенациональной кампании по сбору подписей за досрочные президентские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на многотысячном митинге в Стамбуле, посвященном поддержке арестованного мэра города Экрема Имамоглу, Озель призвал к бойкоту проправительственных СМИ, включая TRT, CNN-Türk, NTV, TGRT, A Haber, Beyaz TV, а также медиагруппы Demirören и Turkuvaz.

Он заявил, что НРП стремится собрать подписи большинства населения Турции для отстранения нынешнего правительства и организации досрочных выборов.

Озель оценил число участников митинга в Малтепе (азиатская часть Стамбула) в 2,2 миллиона человек.

До этого Озгюр Озель на митинге в поддержку Имамоглу заявил, что арестованный мэр бросил «исторический вызов» президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и предложил провести суд над собой в прямом эфире на телеканале TRT.

Ранее в Стамбуле избрали и. о. мэра города.

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