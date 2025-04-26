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Маск поддержал Трампа в призыве прекратить конфликт на Украине

Маск поддержал Трамп в желании прекратить конфликт на Украине
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Vincent Alban/Reuters

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его желании положить конец конфликту на Украине. Он опубликовал пост в своем аккаунте в соцсети X.

«Пришло время положить конец бойне», — написал Маск, поделившись постом Трампа о его прибытии в Рим и намерении провести встречи с представителями России и Украины.

До этого Маск заговорил о четвертом сроке Трампа и предложил подумать о его переизбрании в 2032 году.

25 апреля сообщалось, что в онлайн-магазине Трампа появились футболки и кепки «Трамп-2028» на фоне сообщений о намерении американского лидера остаться на своем посту на третий срок.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа представила Украине и России четкий план достижения мира, однако для его реализации необходимо согласие обеих сторон.

Ранее Маск рассмеялся после нового заявления Зеленского о помощи США.

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