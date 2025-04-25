Маск не смог сдержать смех после заявления Зеленского об учете помощи США

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об учете каждого цента американской помощи Украине вызывает смех. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Зеленский в беседе с американским журналистом Беном Шапиро отметил, что каждый цент из многомиллиардной помощи Киеву от США «отслежен и учтен».

«Самое смешное, что я прочитал за весь день», — написал Маск.

При этом Зеленский в том же интервью потребовал, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Россию агрессором, а не Украину.

Он добавил, что уважает американского президента за поиск «определенного подхода» в решении украинского конфликта.

Трамп до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Ранее Зеленский заявил об единичных случаях насильственной мобилизации на Украине.