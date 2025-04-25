Маск рассмеялся после нового заявления Зеленского о помощи США

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об учете каждого цента американской помощи Украине вызывает смех. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
Зеленский в беседе с американским журналистом Беном Шапиро отметил, что каждый цент из многомиллиардной помощи Киеву от США «отслежен и учтен».
«Самое смешное, что я прочитал за весь день», — написал Маск.
При этом Зеленский в том же интервью потребовал, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Россию агрессором, а не Украину.
Он добавил, что уважает американского президента за поиск «определенного подхода» в решении украинского конфликта.
Трамп до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.
Ранее Зеленский заявил об единичных случаях насильственной мобилизации на Украине.