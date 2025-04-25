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Трамп начал продавать кепки и футболки с надписью «Трамп 2028»

Guardian: в магазине Трампа появились кепки и футболки с надписью «Трамп 2028»
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Nathan Howard/Reuters

В онлайн-магазине президента США Дональда Трампа появились футболки и кепки «Трамп-2028» на фоне сообщений о намерении американского лидера остаться на своем посту на третий срок. Об этом пишет газета The Guardian.

«Кепки и футболки «Трамп 2028» продаются в интернет-магазине президента США», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп не исключил возможности остаться на третий срок, хотя большинство аналитиков считают это «крайне маловероятным».

В магазине продаются футболки темно-синего и красного цветов по цене 36 долларов с надписью «Трамп 2028 (Перепишем правила)». Продажи стартовали на фоне снижения популярности Трампа, пишет The Guardian.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к конституции США. Серьезен ли Трамп в своих намерениях и сможет ли он обойти запрет, прописанный в основном законе, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.

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