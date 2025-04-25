Маск заговорил о четвертом сроке Трампа

Маск призвал думать наперед о переизбрании Трампа в 2032 году

Американский предприниматель Илон Маск оценил гипотетическое переизбрании президента США Дональда Трампа на четвертый срок в 2032 году, миллиардер сообщил, что в этом вопросе нужно «думать наперед». Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Думайте наперед!» — написал Маск в сети, отвечая на пост пользователя, который выложил картинку с кепкой «Трамп 2032».

25 апреля сообщалось, что в онлайн-магазине Трампа появились футболки и кепки «Трамп-2028» на фоне сообщений о намерении американского лидера остаться на своем посту на третий срок.

В магазине продаются футболки темно-синего и красного цветов по цене 36 долларов с надписью «Трамп 2028 (Перепишем правила)». Продажи стартовали на фоне снижения популярности Трампа, писала газета The Guardian.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к конституции США. Серьезен ли Трамп в своих намерениях и сможет ли он обойти запрет, прописанный в основном законе, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.