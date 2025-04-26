Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет Уиткоффа cел в Омане

Самолет того же типа, на котором в Россию прилетал Уиткофф, приземлился в Омане
close
Максим Блинов/РИА Новости

Самолет, на котором, вероятно, 25 апреля в Москву прилетел специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, сел в международном аэропорту Омана Маскат. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По его данным, самолет Bombardier Global 7500 совершил посадку в Омане приблизительно в 01:40 мск.

Это воздушное судно ранее вылетело из столичного аэропорта «Внуково» примерно в 18:10 мск. На борту, предположительно, находился спецпосланник американского лидера.

26 апреля в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп Ирана и Соединенных Штатов. Ожидается, что Уиткофф будет принимать участие в непрямых переговорах с Ираном.

Накануне президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ходе встречи в Москве обсудили возможность возобновления прямых переговоров России и Украины.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. По информации МИД Омана, в следующем раунде переговоров стороны обсудят соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее в Кремле объяснили значение встреч Путина с Уиткоффом.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами