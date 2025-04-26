Самолет Уиткоффа cел в Омане

Самолет того же типа, на котором в Россию прилетал Уиткофф, приземлился в Омане

Самолет, на котором, вероятно, 25 апреля в Москву прилетел специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, сел в международном аэропорту Омана Маскат. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По его данным, самолет Bombardier Global 7500 совершил посадку в Омане приблизительно в 01:40 мск.

Это воздушное судно ранее вылетело из столичного аэропорта «Внуково» примерно в 18:10 мск. На борту, предположительно, находился спецпосланник американского лидера.

26 апреля в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп Ирана и Соединенных Штатов. Ожидается, что Уиткофф будет принимать участие в непрямых переговорах с Ираном.

Накануне президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ходе встречи в Москве обсудили возможность возобновления прямых переговоров России и Украины.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. По информации МИД Омана, в следующем раунде переговоров стороны обсудят соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее в Кремле объяснили значение встреч Путина с Уиткоффом.