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Завершился второй раунд переговоров Ирана и США

Tasnim: в Риме завершился второй раунд консультаций между Ираном и США
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу регулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

Отмечается, что второй раунд консультаций между Тегераном и Вашингтоном прошел в конструктивной атмосфере.

«Консультации завершились, как и планировалось», — говорится в сообщении.

19 апреля в итальянской столице начался второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу регулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран открыт к переговорам по ядерной программе, но готов к любым сценариям, если с возникнут трудности.

После непрямых переговоров Ирана и США в Омане сообщалось, что Вашингтон и Тегеран во время нового раунда намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле призвали Иран и США решать вопрос по ядерной программе путем дипломатии.

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