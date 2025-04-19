Завершился второй раунд переговоров Ирана и США

В Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу регулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания (IRIB).
Отмечается, что второй раунд консультаций между Тегераном и Вашингтоном прошел в конструктивной атмосфере.
«Консультации завершились, как и планировалось», — говорится в сообщении.
19 апреля в итальянской столице начался второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу регулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран открыт к переговорам по ядерной программе, но готов к любым сценариям, если с возникнут трудности.
После непрямых переговоров Ирана и США в Омане сообщалось, что Вашингтон и Тегеран во время нового раунда намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в Кремле призвали Иран и США решать вопрос по ядерной программе путем дипломатии.