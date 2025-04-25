В Кремле объяснили значение встреч Путина с Уиткоффом

Встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом — хорошая возможность довести до сведения американской стороны позицию России. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

Отвечая на вопрос, почему для контактов с американской стороной предпочитают формат встречи со спецпосланником, а не прямой телефонный разговор, представитель Кремля пояснил, что в личной беседе всегда проще изложить все нюансы.

«Если вы видите, что общение с Уиткоффом занимает много времени, по несколько часов, это хорошая возможность именно довести до американской стороны нашу позицию», — сказал Песков.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что очередная встреча Путина и Уиткоффа сблизила позиции РФ и США не только по Украине.

Ушаков также отметил, что российский лидер и спецпосланник США обсуждали возможность возобновления прямых переговоров России и Украины. По словам помощника российского лидера, трехчасовая встреча носила конструктивный характер.

Ранее на Западе призвали Европу подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа.