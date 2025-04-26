Трамп заявил о близости сделки между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что большинство основных позиций урегулирования украинского конфликта якобы согласованы.

Вместе с тем он сообщил, что прибыл в Рим.

«Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы», — написал американский лидер.

Незадолго до этого Трамп заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине «довольно близки» к сделке.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция украинского президента Владимира Зеленского. По словам главы Соединенных Штатов, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может сражаться еще три года и потерять всю Украину.